Come sostituire lo sport? La scienza calcola il dispendio calorico del sesso

Secondo la scienza il sesso rende più sani più o meno come lo sport: migliora l’immunità, protegge da infarti e ictus, riduce sensibilmente il rischio di morte prematura. Sputnik vi spiega in che modo sessioni regolari di attività sessuale possano sostituire il tradizionale allenamento fisico.

L’amore vince sulla morte

Coloro che praticano sesso almeno una volta a settimana hanno più probabilità di vivere fino a un’età avanzata. Come dimostrano gli studi, questi soggetti presentano un sistema immunitario più in salute e minori livelli di stress. Del resto, durante il rapporto sessuale l’organismo produce dopamina, endorfina e ossitocina, cioè sostanze che contribuiscono a generare la sensazione di felicità.

Inoltre, il sesso produce un effetto rigenerante: infatti, chi ha una vita sessuale regolare di solito appare di alcuni anni più giovane rispetto ai suoi coetanei meno attivi. E, come appurato dagli scienziati dell’Università di Washington a Saint Louis (USA) vivono anche molto più a lungo.

Secondo le stime, un rapporto sessuale a settimane consente di ridurre il rischio di morte prematura di circa 2 volte. La probabilità di morire per patologie cardiache si riduce del 21%, quella di morire per tumore del 69% e invece per qualsiasi altra patologia del 48%.

Sesso invece dell’allenamento

Questi benefici per la salute sono simili a quelli garantiti regolari sessioni di allenamento. Durante il rapporto sessuale si bruciano sempre calorie, dunque l’idea di sostituire l’allenamento con il sesso sembrerebbe avere senso. Tuttavia, non è così semplice.

I primi a pensare alla quantità di energia consumata durante il sesso furono gli scienziati dell’Università del Minnesota nel lontano 1984. Misurarono i valori corporei di 10 uomini adulti prima e subito dopo il rapporto con le partner.

Emerse che un rapporto sessuale di 6 minuti consente di bruciare circa 21 chilocalorie. Ossia circa la stessa quantità di un allenamento piuttosto leggero. Dunque, gli scienziati conclusero che chi vuole mantenersi in forma deve preferire la palestra.

Trent’anni dopo il loro esperimento è stato ripetuto da alcuni scienziati canadesi. In verità, questi ricercatori hanno calcolato la quantità di energia consumata non soltanto negli uomini, ma anche nelle donne. In tutto all’esperimento hanno partecipato 21 coppie di età compresa tra 20 e 25 anni. Il dispendio calorico durante l’atto sessuale è stato registrato con l’ausilio di un apposito dispositivo simile a un fitness tracker.

L’analisi dei dati raccolti ha rilevato che in media si consumano circa 85 chilocalorie (3,6 al minuto) in un atto sessuale comprensivo di preliminari, atto sessuale e momenti ad esso successivi.

Gli uomini ne consumano più delle donne: 4,2 e 3,1 al minuto rispettivamente. Si tratta di un valore di due volte inferiore rispetto al dispendio energetico che si realizza correndo sul tapis roulant. In un minuto di corsa a ritmo medio gli uomini consumano 9 chilocalorie, mentre le donne ne bruciano 7.

La posizione corretta

Secondo i ricercatori britannici, facendo sesso è possibile bruciare al massimo 210 chilocalorie l’ora: le stesse che si consumano facendo delle passeggiate a passo lento. Questo tipo di dispendio non è sufficiente per disfarsi del peso in eccesso e per mantenersi in una buona forma fisica.

© Sputnik . Vitaliy Ankov Una coppia durante un bagno al mare

A pensarla così sono anche gli esperti della Harvard Medical School i quali hanno misurato la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna di uomini con un’età media pari a 55 anni durante l’attività fisica e quella sessuale. È emerso che l’allenamento richiede più forza: infatti, la frequenza cardiaca nei volontari durante l’atto sessuale era circa di un quarto inferiore a quella registrata durante la corsa sul tapis roulant. Mentre il dispendio di ossigeno è più o meno similare a quello di una partita di ping pong o di una passeggiata a passo lento.

Vi sono evidenze del fatto che la quantità di calorie bruciate dipenda dalla posizione assunta durante il rapporto sessuale. Tuttavia, praticamente tutti gli esperimenti in questo settore sono stati organizzati da produttori di fitness tracker e sviluppatori di app per adulti, il che ha indotto gli scienziati a porsi delle domande in merito alle metodologie di elaborazione dei dati.

Ad oggi sappiamo che durante il rapporto sessuale si consuma meno energia che sul tapis roulant. Tuttavia, l’eccitazione sessuale e il contatto si accompagnano alla secrezione di ossitocina, l’ormone dell’amore. Valori massimi di ossitocina nell’organismo si registrano nel momento dell’orgasmo e subito dopo.

Questa sostanza serve essenzialmente a garantire il rapido rilascio degli spermatozoi negli uomini e la contrazione dell’utero nelle donne così da favorire l’incontro delle cellule sessuali. Ma l’ossitocina presente anche un’altra importante funzione: riduce sensibilmente il consumo di calorie e migliora il metabolismo.

Se, dunque, a questi effetti “post-sessuali” aggiungiamo tutti i benefici dei rapporti sessuali (fra cui, ad esempio, la diminuzione del rischio di sviluppare patologie cardio-vascolari e la possibilità di vivere più a lungo), ne abbiamo chiaramente dimostrato l’utilità. E da questo punto di vista il rapporto sessuale non ha nulla da invidiare allo sport.