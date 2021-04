Vaccino Moderna, a sei mesi dalla seconda dose mantiene l'efficacia contro il Covid-19

Il vaccino Moderna è in grado di sviluppare una risposta immunitaria con una durata non inferiore a sei mesi. E' quanto rivela la stessa azienda in una Lettera all'Editore inviata al New England Journal of Medicine, in cui vengono enunciati i risultati di uno studio relativo alla durata dell'efficacia del vaccino mRNA-1273 contro il Covid-19.

"Siamo lieti che questi nuovi dati mostrino la persistenza degli anticorpi per 6 mesi dopo la seconda dose del nostro vaccino Covid-19", ha affermato Stéphane Bancel, Amministratore delegato di Moderna. “Questo ci dà ulteriore fiducia nella protezione offerta dal nostro vaccino Covid-19. Rimaniamo impegnati a continuare ad affrontare la pandemia COVID-19".

Lo studio è stato condotto su 33 volontari adulti sani che avevano preso parte alla fase 1 di sperimentazione clinica del vaccino contro il Covid-19 di Moderna.

A 6 mesi (209 giorni) dalla seconda dose tre distinti test sierologici hanno permesso di rilevare la persistenza degli anticorpi indotti dal vaccino Moderna.

Il decadimento degli anticorpi è stato stimato utilizzando due approcci ed risulta coerente con le osservazioni pubblicate relativamente ai pazienti convalescenti fino a 8 mesi dopo l'insorgenza dei sintomi.

L'azienda fa sapere che sono in corso studi per monitorare le risposte immunitarie oltre i 6 mesi. Moderna, inoltre, sta perseguendo una strategia di sviluppo clinico contro le varianti emergenti.

Il vaccino Moderna

Il vaccino mRNA-1273 di Moderna contro il Covid-19 è stato approvato agli inizi di gennaio dall'Agenzia europea del Farmaco (Ema). E' il secondo vaccino approvato in Ue dopo Pfizer/Biontech e mostra un'efficacia elevata, pari al 94,1%.