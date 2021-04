I topi nutriti a ‘fast food’ fin da piccoli, da grandi hanno problemi cognitivi

Che l’obesità comportasse con il tempo, in tutti i mammiferi, una serie di conseguenze sul sistema circolatorio, che ovviamente coinvolge anche l’afflusso di sangue al cervello, era già ben noto alla scienza. Ma non è ancora noto se esista una relazione diretta tra il tipo di cibo in sé che si assume e l’efficienza cognitiva con l’età.

La domanda quindi è – una dieta grassa e ipercalorica produce obesità, l’obesità riduce nel tempo le facoltà cognitive, ma se anche i cibi spazzatura venissero assunti in maniera moderata, sarebbero in grado comunque di per sé di influire sulla tenuta mentale di lungo periodo?

Secondo gli scienziati americani autori di questo studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Neuroscience, la correlazione esiste, è stata verificata nei topi di laboratorio, e non esiste motivo di credere non possa funzionare allo stesso modo anche per i mammiferi più grandi.

Per giungere a tale conclusione gli scienziati hanno condotto dozzine di studi sui topi e hanno osservato che una "dieta occidentale", assunta in tenera età, anche quando non causava problemi di salute generali come eccesso di peso e metabolismo alterato, in età avanzata comportava comunque problemi neurologici e cognitivi decisamente superiori rispetto alle cavie nutrite correttamente.

N.B. Per "dieta occidentale" i ricercatori americani intendono cibi ipercalorici e ricchi di grassi come fritture, burro, uova, fast food, bibite gasate dolcificate e cibo spazzatura in generale.

I topi nutriti in questo modo da piccoli, si è visto che da grandi sperimentavano ansia, comportamento sociale ridotto, problemi di memoria e declino cognitivo. Anche quelli non in sovrappeso.

“La ‘dieta occidentale’ non è solo un predittore di obesità e disfunzione metabolica, ma è anche associata al declino cognitivo per tutta la vita. In particolare, il consumo della dieta occidentale nelle prime fasi critiche dello sviluppo ha conseguenze negative per varie capacità cognitive in età avanzata", hanno concluso gli scienziati, sottointendendo che l’avvertimento non era rivolto ai topi.