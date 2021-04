Asteroide "grande come un campo da football" sfreccia verso la Terra a nove chilometri al secondo

Il Center for Near Earth Object Studies della NASA monitora attentamente ciò che sta accadendo sopra le nostre teste per valutare se c'è qualcosa di cui dovremmo essere preoccupati in provenienza dallo spazio, comprese le grandi rocce spaziali che arrivano proprio su di noi.

Si prevede che un'altra roccia spaziale molto veloce costeggerà il nostro pianeta a maggio, ma a parte tutti gli altri asteroidi potenzialmente pericolosi che volano intorno alla Terra ogni giorno, questo oggetto è particolarmente evidente per le sue dimensioni.

La NASA stima che "2021 AF8", questo il nome dell'asteroide individuato per la prima volta dagli scienziati a marzo, ha all'incirca le dimensioni di un campo da calcio, con un diametro compreso tra 260 e 580 metri.

Se confrontato con alcuni degli asteroidi più grandi individuati nello spazio, è piuttosto piccolo, ma 2021 AF8 è più grande del 90% degli oggetti spaziali potenzialmente pericolosi, afferma l'Agenzia.

Attualmente si sta muovendo verso il nostro pianeta a una velocità di oltre nove chilometri al secondo e ci supererà il prossimo 4 maggio.

Fortunatamente l'asteroide dovrebbe passare a distanza di sicurezza dalla Terra, ovvero a una distanza di 3,4 milioni di chilometri, tuttavia gli astronomi prestano molta attenzione alla roccia spaziale di classe Apollo, perché, dopotutto, non è stata classificata "potenzialmente pericolosa" per niente.