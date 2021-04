Calcolata da scienziati una dieta per vivere a lungo

Ricercatori hanno identificato la dieta migliore per aumentare la longevità, scrive il portale Science and Technology Daily.

Esperti cinesi hanno analizzato i dati di 26 diversi ricerche mediche sulle abitudini alimentari, che hanno coinvolto circa 1,9 milioni di persone provenienti da 29 Paesi e regioni delle Americhe, Europa, Asia, Africa e Australia.

A quanto pare il consumo di circa cinque porzioni di frutta e verdura al giorno è legato ad un minor rischio di morte.

I partecipanti che mangiavano cinque porzioni di frutta e verdura al giorno avevano l'aspettativa di vita più lunga, un rischio inferiore del 13% di morire per varie cause: in particolare il rischio di decesso per malattie cardiovascolari era minore del 12%, di cancro del 10% e di malattie respiratorie del 35%.

I ricercatori hanno avvertito che non tutta la frutta e la verdura avevano lo stesso effetto benefico sull'aspettativa di vita.

Pertanto, il consumo di verdure amidacee, come piselli, mais, patate, non era associato a una diminuzione del rischio di morte per varie cause o alcune malattie croniche. Le verdure "allunga vita" erano quelle a foglia verde, così come la frutta e le verdure ricche di beta-carotene e vitamina C, come agrumi, bacche e carote.