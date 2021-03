Questi sono i segni meno comuni di trombosi

Le cause di questa malattia possono essere un disturbo della coagulazione, un danno alla parete vascolare interna o un rallentamento del flusso sanguigno.

La trombosi venosa profonda è la più comune: è accompagnata da sintomi quali dolori muscolari, dolori ai polpacci, crampi, alterazioni della pelle della zona interessata, sensazione di 'gambe calde' e gonfiore alle caviglie.

Tuttavia può verificarsi anche la cosiddetta trombosi silente, che spesso viene diagnosticata in una fase pericolosa e può causare un'embolia polmonare, cioè un'occlusione improvvisa di un ramo o tronco di un'arteria polmonare da parte di un trombo.

Gli specialisti sottolineano che la trombosi silenziosa è caratterizzata da mancanza di respiro e problemi di circolazione che portano allo svenimento. I medici avvertono che questi sintomi richiedono una risposta rapida e la ricerca di cure mediche per evitare shock e insufficienza cardiaca.

Suggerimenti per prevenire la trombosi

Come rivelano gli specialisti, la prevenzione della trombosi è in realtà abbastanza semplice e ha un effetto benefico non solo sulla condizione dei vasi, sulle proprietà di flusso del sangue e sulla circolazione sanguigna, ma anche sulla salute in generale.