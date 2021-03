In Russia si crea robot per lavorare nello spazio

"Il lavoro viene svolto nell'ambito del lavoro target Teledroid del programma di lavoro di lungo termine presso la Stazione Spaziale Internazionale. Il sistema robotico Teledroid verrà creato direttamente dalla società Npo Androidnaya Tekhnika", ha riferito Roscosmos.

Npo Androidnaya Tekhnika è il creatore del robot Fedor, che ha visitato la ISS nel 2019. Allo stesso tempo, il direttore esecutivo dell'azienda, Evgeny Dudorov, ha dichiarato all'agenzia Sputnik che tra pochi anni un'evoluzione del robot Fedor, progettato per lavorare nello spazio, potrebbe essere lanciato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sarà una specie di "robot Leonov", per analogia con il primo uomo ad andare nello spazio Alexey Leonov. Il robot utilizzerà tecnologie testate nel robot "Fedor".

Il Teledroid apparirà come il tors di un uomo senza gambe, a differenza di Fedor. È previsto che il robot venga posizionato su un manipolatore, per garantire il movimento tra i moduli della stazione. Il robot funzionerà in modalità avatar, copiando i movimenti dell'operatore in una speciale tuta situato sulla Iss o nel Centro di controllo della missione. Il robot sarà in grado di eseguire autonomamente alcune operazioni particolari. Tutte le fasi di sviluppo, come precedentemente riportato da Dudorov, saranno completate entro il 2025. Dopodiché la "casa" del Teledroid sarà la superficie del modulo scientifico-energetico.

"Il lavoro di destinazione di Teledroid è principalmente finalizzato allo sviluppo di tecnologie (compresa l'intelligenza artificiale) della robotica spaziale, necessarie per ulteriori esplorazioni dello spazio e dei pianeti", ha specificato Roscosmos.