Nominata la spezia che accelera il metabolismo e pulisce il sangue dal colesterolo

La cannella non è solo una spezia molto apprezzata che esalta il gusto dei piatti dolci; medici e nutrizionisti incoraggiano il suo consumo per accelerare il metabolismo e normalizzare i livelli di colesterolo nel sangue.

Il valore calorico della cannella è di sole 10 calorie per bastoncino, o 35 calorie per 10 grammi di polvere, rivela la dietista Olga Korabliova in un'intervista a Sputnik.

Aggiungendo questa spezia al proprio piatto, l'indice glicemico può ridursi fino al 20%. Se aggiungete la cannella al burro o al formaggio, ne renderà più forte il sapore, aggiunge la dottoressa.

"La cannella, come il peperoncino, accelera il metabolismo, mentre un brodo di alloro e cannella è considerato efficace per la perdita di peso. La spezia normalizza il colesterolo e può abbassare la pressione alta", aggiunge la Korabliova.

La cannella favorisce anche la conservazione del cibo, rendendolo più fresco. Pertanto, viene spesso aggiunto non solo ai dessert, ma anche a cetrioli e pomodori marinati insieme a chiodi di garofano e alloro.