Scienziati pubblicano la sbalorditiva immagine di un buco nero supermassiccio

Un team di astronomi ha rilasciato un'immagine molto dettagliata di un buco nero supermassiccio, situato al centro della galassia M87. I ricercatori hanno inoltre offerto agli spettatori la possibilità di dare un'occhiata al suo campo magnetico.

Nell'immagine è possibile vedere il buco nero attraverso la luce polarizzata, un'impostazione che ha permesso agli studiosi di mappare il campo magnetico vorticoso del corpo celeste.

Analizzando ulteriormente i risultati, è stato possibile determinare che gran parte della luce che circonda il buco nero supermassiccio M87 è polarizzata e che la forza del campo magnetico del buco nero si attesta tra 1 e 30 gauss, circa 50 volte in più di quella della forza terrestre.

Courtesy of the Event Horizon Telescope collaboration et al.

Il buco nero individuato al centro della galassia M87