Tecnologia: problemi con Android per milioni di utenti, app crashano in continuazione

Da ieri molti smartphone Android stanno creando problemi ai propri utenti, con le app che crashano nel momento in cui vengono aperte. Non si tratta del singolo produttore o della singola applicazione, ma di un problema più esteso.

Il suddetto problema sembra derivare da un aggiornamento poco riuscito della componente Android System WebView, un pezzetto del sistema operativo mobile di Google che ha il compito di mostrare pagine e contenuti Web all’interno delle app.

Google è al corrente di questo problema e sta lavorando ad una soluzione, nel frattempo è possibile ritornare a usare le app normalmente disinstallando l’aggiornamento problematico di Android System WebView.

Problema con gli smartphone Android: ecco la soluzione

Per effettuare la disinstallazione dell'aggiornamento di Android System WebView è necessario andare su Impostazioni, cliccare App e poi Mostra tutte le app. Le app saranno mostrate in ordine alfabetico e tra una delle prime ci sarà Android System WebView.

Una volta entrati su Android System WebView nel menu principale sarà necessario cliccare "Disinstalla aggiornamenti".

Se avete problemi di crash con le app #Android non scrivete allarmati agli sviluppatori, è un problema di un aggiornamento di #Google che hanno appena fixato#androiddown #googledown — Edoardo Dusi (@edodusi) March 23, 2021

La soluzione definitiva arriva da Google

La soluzione della disinstallazione degli aggiornamenti è tuttavia temporanea, mentre quella definitiva è il nuovo aggiornamento di Android System WebView rilasciato a tarda notte italiana da Google.

Per l'installazione dell'aggiornamento è necessario andare sul Play Store e cercare gli aggiornamenti per tutte le app. Non è detto che per il nostro smartphone sia già disponibile l’aggiornamento, quindi è bene provare più volte nel corso della giornata.