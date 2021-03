Definita l'età quando è altamente sconsigliato dimagrire

Le persone anziane non dovrebbero provare a perdere peso, ha affermato il gerontologo Yury Konev in un'intervista a Radio Sputnik.

"C'è consenso sul fatto che sia controindicato per le persone anziane perdere peso. Un cambiamento nel metabolismo porta a un cambiamento nei parametri fisiologici. Questi indicatori influenzeranno negativamente la salute di una persona anziana", ha spiegato Konev.

Secondo il medico, una persona dovrebbe risolvere il problema dei chili in eccesso entro i 60 anni in modo che l'organismo non richieda più cibo del necessario.

"Il fabbisogno energetico diminuisce con l'età e uno stomaco dilatato ci induce a voler mangiare. C'è una divergenza qui, in quanto lo stomaco ci segnala che abbiamo fame ma la quantità di cibo mangiato dovrebbe essere ridotta con l'età", ha concluso il gerontologo.

