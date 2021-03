Elencati gli alimenti che influenzano l'attività cerebrale

Prodotti benefici per il cervello includono il pesce, uova e verdure con beta-carotene e carotenoidi, ha affermato sul canale Zvezda il nutrizionista e dottore in scienze mediche russo Mikhail Ginzburg.

Ha spiegato che i pesci sono ricchi di acidi grassi polinsaturi omega-3: questo nutriente serve per costruire le membrane delle cellule nervose, pertanto pesci come sgombri o salmone dovrebbero essere inclusi nella dieta. Inoltre non bisogna trascurare le uova: i tuorli sono ricchi di fosfolipidi, necessari per la creazione delle membrane.

"Il terzo prodotto sono le verdure come zucca, carote, peperoni, pomodori", ha aggiunto Ginzburg, ricordando che i beta-caroteni e i carotenoidi che contengono hanno proprietà antiossidanti.

Gli agrumi, in particolare le arance, sono ricchi di quercitina, una sostanza antinfiammatoria che protegge i vasi sanguigni e le cellule cerebrali dai danni. Inoltre il medico ha consigliato di aggiungere alcune spezie ai piatti come zenzero, curcuma, aglio e pepe, dal momento che agiscono sul cervello e proteggono le cellule dall'invecchiamento precoce.