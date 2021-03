Bagliori nella notte: a Cuba si indaga sulla possibile caduta di un meteorite - Foto e Video

"Il sensore dei fulmini (GLM) del satellite GOES-East rileva il bagliore di un possibile meteorite che è stato avvistato in diverse province orientali. E' contrassegnato dalla griglia verde in un'area completamente priva di nuvole. Il colore verde non corrisponde al colore di un lampo, ma alla densità del bagliore in quella griglia", ha scritto il meteorologo cubano Elier Pila in un post pubblicato su Twitter.

Sensor de relámpagos (GLM) del satélite GOES-East detecta el destello del posible meteorito que fue avistado en varias provincias orientales. Marcado por la cuadricula verde en una zona completamente desprovista de nubes. El color verde no corresponde al color del destello 1/2 pic.twitter.com/SLQPubc33X — Elier Pila Fariñas (@elierpf) March 20, 2021

L'esperto ha specificato che questo sensore, il Geostationary Lightning Mapper, utilizza un rilevatore ottico che funziona sia di giorno che di notte per determinare le scariche elettriche.

Da parte sua il direttore del Servizio sismologico nazionale cubano Enrique Arango Arias ha confermato al sito Cubadebate che "per la natura del fenomeno, probabilmente un meteorite è caduto".

"Il fenomeno è stato visto a Moa, Sagua de Tánamo (provincia di Holguín) e Maisí (Guantánamo). In tutti questi luoghi è stato registrato. Da quanto indicano i sensori non si è trattato di un'esplosione terrestre, tuttavia le nostre squadre hanno registrato l'onda d'urto ", ha commentato l'esperto a Cubadebate.

Seguimos con el meteorito....Algunas de las imágenes del #Meteorito caído en la noche de este viernes en #Cuba captadas por el sensor de relámpagos (GLM) del satélite GOES-East, según se reporta el destello del posible meteorito fue avistado en varias provincias orientales. pic.twitter.com/P34RKw3JfF — Citmagtm (@Citmagtm) March 20, 2021

​Nelle zone limitrofe hanno confermato di aver osservato una scia luminosa rossa, gialla e bianca intensa attraversare il cielo, secondo varie versioni, accompagnata da forti esplosioni.

L'ultima volta che era stata confermata la caduta di un meteorite sull'isola caraibica è stata il 1° febbraio 2019, quando un meteorite era piovuto nell'area di Viñales, provincia di Pinar del Río, nella parte occidentale di Cuba.