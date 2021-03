Su Telegram arrivano le chat vocali illimitate nei canali

Telegram offre ora la possibilità di creare chat vocali nei canali con numero di ascoltatori illimitato. La nuova funzione è stata segnalata nel blog del servizio di messaggistica istantanea.

Dallo scorso dicembre, le chat vocali di Telegram erano disponibili solo nei gruppi.

Ora possono anche essere salvate come podcast, nell'elenco dei partecipanti sono apparse le loro biografie, gli ascoltatori possono "alzare la mano" per partecipare alla discussione e gli oratori possono connettersi alla chat per conto dei loro canali.

"Le chat vocali nei canali e nei gruppi pubblici non hanno un limite al numero di partecipanti. Milioni di persone possono ascoltare simultaneamente conversazioni dal vivo: grazie a queste possibilità ogni canale di Telegram può ora diventare una stazione radio a tutti gli effetti", si legge nel comunicato.

Gli amministratori di gruppi e canali pubblici ora possono creare collegamenti di invito che aprono immediatamente la chat vocale. Si possono creare collegamenti separati per oratori e ascoltatori: gli oratori invitati non devono attendere fino a quando non sono autorizzati ad accendere il microfono e il collegamento separato per gli ascoltatori è conveniente da pubblicare nelle comunità con un pubblico interessato.

In precedenza Telegram aveva introdotto la possibilità di eliminare automaticamente i messaggi in qualsiasi chat, mentre nei gruppi solo gli amministratori hanno la facoltà di abilitare tale funzione.

