L'acqua perduta di Marte? Forse è nascosta sotto la crosta del pianeta, dice uno studio

Enormi quantità di acqua di Marte si troverebbero sotto la crosta marziana. Secondo un team di scienziati, infatti, enormi quantità di acqua del pianeta rosso non sono mai evaporate del tutto attraverso l'atmosfera superiore miliardi di anni fa, ma sarebbero invece intrappolate nel sottosuolo.

Attingendo a una varietà di osservazioni, meteoriti e dati raccolti durante le passate missioni su Marte, i ricercatori del California Institute of Technology hanno stabilito tre modelli per determinare come l'acqua del lontano pianeta sia riuscita a svanire e lasciarsi dietro un paesaggio desolato.

I modelli utilizzati dal team hanno esaminato scenari in cui la quantità di acqua sarebbe andata perduta: a causa dell'attività vulcanica; nello spazio o nella crosta marziana. A conclusione del loro studio, i ricercatori hanno evidenziato che tra il 30% e il 90% dell'acqua del pianeta è finita intrappolata all'interno di minerali nella crosta marziana.

Secondo il modello da loro ricostruito, l'acqua presente sulla superficie di Marte sarebbe svanita attraverso un processo geologico noto come idratazione crostale, in cui i composti liquidi sono racchiusi all'interno di minerali e formazioni rocciose. Gli studiosi hanno spiegato che un processo simile avviene sulla Terra, ma poiché Marte non è tettonicamente attivo, la sua acqua non viene riciclata e riportata sulla superficie.

"I materiali idratati sul nostro pianeta vengono continuamente riciclati attraverso la tettonica delle placche", ha spiegato in una dichiarazione Michael Meyer, capo scienziato del Mars Exploration Program della NASA. "Poiché abbiamo misurazioni da più veicoli spaziali, possiamo vedere che Marte non ha un processo di riciclo naturale e quindi l'acqua è ora rinchiusa nella crosta o [è] andata persa nello spazio”.

Il team ha determinato che gran parte dell'acqua di Marte è andata probabilmente persa tra 4,1 miliardi e 3,7 miliardi di anni fa, durante quello che è stato definito come il periodo noachiano. Si ritiene che il pianeta rosso potrebbe aver trattenuto abbastanza acqua sulla sua superficie che era l'equivalente in volume della metà dell'Oceano Atlantico, con una profondità di quasi un miglio.

Tra gli sforzi per collocare un giorno l'umanità su Marte, i funzionari hanno notato nel loro studio che la quantità di acqua che rimane nei minerali non è sufficiente per servire come risorsa per potenziali missioni con equipaggio sul pianeta rosso.

“La quantità di acqua all'interno di una roccia o di un minerale è molto piccola. Dovresti riscaldare molta roccia per rilasciare acqua in quantità apprezzabile", ha detto a Reuters Eva Scheller, l'autore principale dello studio.

I ricercatori sperano che il rover Perseverance della NASA sarà in grado di fornire al team informazioni che potrebbero offrire ulteriori informazioni sui minerali idratati. La missione Perseverance esaminerà il contenuto del cratere Jezero, il sito di un letto di un lago in secca situato nella regione dell'Isidis Planitia di Marte.

I risultati del team sono stati pubblicati martedì sulla rivista Science e presentati alla 52a conferenza sulla scienza lunare e planetaria.