Xiaomi, brevettato il sistema che proteggerà la privacy sul tuo smartphone

Xiaomi è pronta a far approdare sul mercato una nuova tecnologia capace di andare a risolvere l'annoso problema della protezione della privacy del vostro smartphone da occhi indiscreti.

Per mettere i bastoni fra le ruote degli utenti 'spioni', la compagnia cinese lancerà un nuovo software anti peep che dovrebbe essere basato su un sensore in grado di riconoscere un volto entro un determinato raggio, determinando se si tratta di un autente autorizzato o meno.

In sostanza, in presenza di una persona che non avesse effettuato in precedenza il riconoscimento facciale, che sia questa persona il vostro fidanzato/a, moglie/marito, semplicemente uno sconosciuto o un amico troppo curioso, il sistema gli impedirà l'accesso al vostro dispositivo.

Non è invece ancora chiaro se la nuova tecnologia consentirà anche la ricezione di una notifica visiva o sonora in caso di persone che sbirciano il nostro schermo.

© AP Photo / Andy Wong Uno smartphone Xiaomi

Una novità per la next gen?

Per vedere questa tecnologia sui nostri smartphone, tuttavia, sarà probabilmente necessario attendere la prossima generazione di smartphone, in quanto l' hardware attuale non consente il riconoscimento tridimensionale del volto.

In questo senso, sarà necessario dunque che la next gen della telefonia mobile presenti dei dispositivi dotati di uno spazio dedicato nella parte frontale.

Uno smartphone su due con il 5G

Stando ad uno studio della società di ricerca internazionale IDC, l'attuale generazione di telefonini potrebbe essere quella che segnerà il passaggio definitivo alle reti 5G.

Gli analisti stimano infatti che quest'anno gli smartphone 5G rappresenteranno il 40% del mercato totale. Entro il 2025, la quota di questi dispositivi aumenterà fino al 69%.