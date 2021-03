Come Chrome anche Edge avrà una versione nuova ogni 4 settimane

In seguito all'annuncio di Chrome sul rilascio di una nuova versione ogni 4 settimane, anche Microsoft si è adeguato informando i suoi utenti che per Edge il ciclo di rilascio sarà ogni 4 settimane.

Essendo basati sullo stesso codice base (Chromium), Microsoft ha informato gli utenti che seguirà le orme di Chrome e rilancerà una nuova versione del proprio browser Edge ogni 4 settimane.

L'azienda ha inoltre comunicato che Windows 10 21H1 sarà la prima versione del sistema operativo senza il vecchio Edge.

Scegliendo di rilanciare una versione nuova ogni 4 settimane, l'obiettivo di Microsoft è velocizzare la distribuzione di Edge e quindi l’accesso alle nuove funzionalità.

La modifica entrerà in vigore da Edge 94, il cui lancio è previsto per la settimana del 23 settembre. I

l nuovo ciclo di rilascio verrà quasi certamente seguito da altri browser basati su Chromium, come:

Opera

Vivaldi

Brave

Versione nuova ogni 4 settimane per i consumer, ogni 8 per gli enterprise

Per gli utenti enterprise sarà disponibile un calendario differente in modo da evitare problemi che possono causare un’interruzione delle attività aziendali. Sarà offerta da Microsoft l'opzione Extended Stable che prevede il rilascio di una nuova versione ogni otto settimane.

Per quanto riguarda il vecchio Edge, noto come Edge Legacy, Microsoft ha comunicato che non sarà incluso in Windows 10 21H1. L’aggiornamento cumulativo del 13 aprile eliminerà il vecchio browser da Windows 10 1803/1809/1909/2004/20H2 e al suo posto verrà installata la nuova versione.

