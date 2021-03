Il pianeta Terra ha uno strato nascosto sconosciuto?

Il nucleo del nostro pianeta è più complesso di quanto si credesse in precedenza. Questa è la conclusione raggiunta da un team di ricercatori dell'Australian National University guidato dalla geofisica Joanne Stephenson.

"Tradizionalmente ci è stato insegnato che la Terra ha quattro strati principali: la crosta, il mantello, il nucleo esterno e il nucleo interno", spiega la Stephenson. Ma ora questo modello viene messo in discussione.

Il nucleo della Terra sarebbe diviso in due parti secondo la nuova teoria tutta da confermare. L'esterno è composto da metalli liquidi a temperature comprese tra 2.200 e 4.980 gradi Celsius e inizia a circa 2.900 chilometri di profondità. A circa 5.150 km dalla superficie terrestre, il nucleo diventa ferro solido con aggiunga di parti di nichel.

Poiché non c'è modo di arrivare al nucleo interno, dove le temperature si avvicinano a quelle della superficie del Sole, gli scienziati usano le onde sismiche per capire come appare il nucleo. Le onde di un terremoto su un lato del pianeta che vengono rilevate dall'altra dopo aver attraversato il centro della Terra mostrano sottili cambiamenti che gli scienziati possono utilizzare per ricreare un'immagine della struttura attraverso cui sono passati.

Quando le onde attraversano il nucleo da nord a sud, viaggiano più velocemente delle onde che passano parallele all'equatore terrestre. Il fenomeno è noto come anisotropia. Ma proprio al centro del nucleo interno, qualcosa sembra essere diverso, hanno osservato gli scienziati nei primi anni 2000. A questa profondità, l'anisotropia non sembrava corrispondere a quella del resto del nucleo interno.

"Negli ultimi due decenni non si è riusciti a chiarire cosa sia questa variazione nei dati al centro della Terra e perché l'abbiamo notato", dice Stephenson, che con i suoi colleghi ha assemblato un set di dati di circa 100.000 onde sismiche che hanno attraversato questo livello del kernel e hanno applicato un algoritmo che cerca la migliore spiegazione fisica di ciò che accade per spiegare i dati ricevuti.

Quello che hanno scoperto è che nel nucleo interno, a partire da circa 650 km dal centro della Terra, l'anisotropia non è più del tutto parallela all'equatore ma devia di circa 54 gradi.

"Abbiamo trovato prove che potrebbero indicare un cambiamento nella struttura del ferro [del nucleo], suggerendo forse due distinti eventi di raffreddamento nella storia della Terra", dice Stephenson.

Analizzare la struttura del nucleo è importante perché è ciò che crea il campo magnetico terrestre. Il campo magnetico, a sua volta, protegge il pianeta dalle particelle cariche del Sole e consente alla vita di evolversi.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth.