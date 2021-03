La scienza spiega come il tè influisce sulla pressione sanguigna

I ricercatori dell'Università della California hanno trovato una spiegazione per l'effetto antipertensivo del tè. Sia il verde sia il nero contengono sostanze che rilassano i vasi sanguigni attivando le proteine ​​dei canali ionici nelle loro pareti.

Il tè è una bevanda molto popolare in diversi Paesi del mondo, soprattutto nell'emisfero settentrionale del pianeta. Ogni giorno ne vengono consumate più di 2 miliardi di tazze. Diventa così la bevanda più consumata, dietro solo all'acqua. Viene venduto principalmente come nero e verde, entrambi a lungo associati a una serie di benefici per la salute. Tra questi, la capacità di abbassare la pressione sanguigna.

I ricercatori hanno identificato due composti flavonoidi nel tè che attivano un tipo specifico di proteina del canale ionico chiamata KCNQ5. Ciò consente agli ioni di potassio di diffondersi fuori dalle cellule per ridurre l'eccitabilità cellulare e quindi abbassare la pressione sanguigna. Il team spiega che, poiché la KCNQ5 si trova nei muscoli lisci che rivestono i vasi sanguigni, questi si rilassano quando vengono attivati ​​dal tè .

"Abbiamo scoperto, attraverso l'uso di modelli computerizzati e studi di mutagenesi, che catechine specifiche (flavonoidi) si legano al piede del sensore di tensione, che è la parte della KCNQ5 che consente al canale di aprirsi in risposta all'eccitazione cellulare. Questo legame consente al canale di aprirsi prima e molto più facilmente nel processo di eccitazione cellulare", ha spiegato Abbott.

Il suo team ha anche scoperto che l'aggiunta di latte al tè nero, come sono abituati a fare gli americani e gli inglesi, blocca i suoi effetti benefici nell'attivazione della KCNQ5.

La spettrometria di massa, a sua volta, ha indicato che il riscaldamento del tè verde a 35° altera la sua composizione chimica in un modo che lo rende più efficace nell'attivare la KCNQ5. Tuttavia, l'autore principale dello studio ha sottolineato che non è necessario bere solo tè caldo.

"Indipendentemente dal fatto che il tè venga consumato freddo o caldo, questa temperatura viene raggiunta dopo averlo bevuto, poiché la temperatura del corpo umano è di circa 37°. Pertanto, semplicemente bevendo il tè attiviamo le sue proprietà benefiche e antipertensive" ha spiegato Abbott.

La scoperta è stata fatta nel laboratorio di Geoffrey Abbott, professore del Dipartimento di Fisiologia e Biofisica presso l'Università della California. È il risultato della collaborazione con scienziati dell'Istituto Panum dell'Università di Copenaghen. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista 'Cellular Physiology and Biochemistry'.

Fino a un terzo della popolazione adulta mondiale soffre di ipertensione, quindi questa condizione è considerata il principale fattore di rischio per malattie cardiovascolari e mortalità prematura nel mondo. I risultati dei ricercatori americani e danesi potrebbero aiutare a sviluppare nuovi farmaci per abbassare la pressione sanguigna.