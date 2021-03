Russia, nel lago di Baikal entrato in funzione innovativo e unico telescopio per neutrini

Un evento scientifico importante per la Russia e non solo è avvenuto oggi: Baikal-GVD, il più grande telescopio acquatico per neutrini nell'emisfero boreale, è stato lanciato nel lago Baikal, in Siberia; questo strumento sarà utile per la comprensione di fenomeni di astrofisica e astronomia, riporta il ministero di Scienza e Istruzione russo.