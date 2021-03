Negli Usa nominati i tre aerei russi più "spettacolari"

I giornalisti hanno ordinato gli aerei in base agli anni dei loro primi voli. Così nel 1998 la rivista ha individuato il Be-200 Altair, che spesso ha partecipato allo spegnimento degli incendi boschivi. È in grado di far cadere 12 tonnellate di acqua su un bersaglio in fiamme e quindi, dopo lo scarico, è in grado di prendere altra acqua in lago o mare in soli 14 secondi. Può anche essere utilizzato per il trasporto di passeggeri e anche come ambulanza volante.

Nel 2000, i compilatori della lista consideravano il prototipo di un caccia bimotore ad ala delta, il MiG-1.44, il progetto più interessante, ma è stato chiuso senza essere mai lanciato nella produzione di massa.

Popular Mechanics ha nominato l'Su-57 il miglior aereo del 2010, un caccia russo di quinta generazione che "combina furtività, velocità, armi moderne e tecnologia".

L'Su-57 è progettato per distruggere tutti i tipi di bersagli aerei, terrestri e di superficie. Secondo gli sviluppatori, la combinazione di elevata manovrabilità con la capacità di volare a velocità supersonica, nonché un moderno complesso di apparecchiature di bordo e la bassa tracciabilità ai radar forniscono al Su-57 la superiorità rispetto ai modelli concorrenti.