Putin ed Erdogan danno avvio alla costruzione del terzo reattore della centrale nucleare di Akkuyu

"Avanti", ha detto Putin, dopodiché in Turchia sono stati premuti i pulsanti rossi.

Il presidente russo ha osservato che, grazie agli sforzi congiunti di specialisti russi e turchi, la costruzione della centrale nucleare sta procedendo come previsto nonostante la pandemia di coronavirus.

Putin ha ricordato che la messa in servizio della prima centrale nucleare turca è prevista per il 2023, anno in si celebra il centenario della fondazione della Repubblica di Turchia.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı| Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Bu devasa projeyi Türk-Rus işbirliği sembollerinden biri olarak görüyoruz https://t.co/WF9O8awlo8 pic.twitter.com/GEmIGUDQCS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 10, 2021

​Il leader russo ha inoltre garantito a Erdogan di continuare a sostenere il progetto.

"Attribuiamo grande importanza alla costruzione dell'impianto e abbiamo concordato con il presidente della Turchia di continuare a fornire al progetto Akkuyu l'assistenza e il supporto necessari", ha affermato.

Da parte sua, il presidente turco ha rivelato che Ankara spera di iniziare la costruzione della centrale nucleare nel 2022.

"Questo è un passo importante in termini di sicurezza energetica, spero che la centrale nucleare ci fornirà energia economica e affidabile", ha sottolineato.

Dal momento che la cerimonia si è svolta a distanza, Erdogan ha anche espresso la speranza di poter presto incontrare la sua controparte russa.

Mosca e Ankara hanno firmato un accordo intergovernativo nel 2010 per costruire la centrale nucleare di Akkuyu con quattro reattori VVER-1.200 di progettazione russa, generazione 3+, da 1.200 megawatt ciascuno.

È il primo progetto del ramo atomico mondiale realizzato secondo lo schema build-own-operate e costa circa 20000 milioni di dollari.

La costruzione del primo reattore è iniziata nell'aprile 2018, mentre quella del secondo nell'aprile 2020.