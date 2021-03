Meno depressione e liquido seminale migliore: perché fa bene bere cioccolata tutti i giorni

I semi di cacao contengono in media 165 calorie. I grassi costituiscono la maggior parte della sua composizione nutrizionale (53 grammi), mentre la quantità di proteine ​​ammonta a 12 grammi e quella dei carboidrati solo 9.

Gli alimenti a base di semi di cacao sono più calorici. Pertanto, il valore calorico del burro di cacao è normalmente di 900 calorie. Il valore nutrizionale di questa bevanda con il comune latte al 2,5% di grassi è di circa 300 calorie per una tazza di 300 millilitri.

Si può bere il cioccolato tutti i giorni, ma bisognerebbe prepararlo con acqua e non consumarne più di una tazza. Inoltre è importante non aggiungere lo zucchero. Di seguito elenchiamo i cinque motivi per bere la cioccolata.

1. Proprietà antidepressive

I semi di cacao sono ricche di vitamine del gruppo B: tiamina, acido nicotinico, acido folico. Contengono anche feniletilamina, la sostanza che influenza l'umore, le emozioni e la capacità di concentrazione. Si può dire che una tazza di cioccolato al giorno aiuta il sistema nervoso e previene la depressione, sottolinea Viktoria Gonchar.

2. Abbassa la pressione

Il cioccolato è consigliato a chi ha la pressione alta.

"La bevanda favorisce l'aumento del protossido di azoto che rilassa i vasi sanguigni del corpo. Questo, a sua volta, abbassa la pressione sanguigna", spiega l'esperta.

3. Miglioramento della fertilità

Il cacao contiene zinco, benefico per la salute dell'uomo, in particolare per il corretto funzionamento del liquido seminale. Inoltre, contiene rame e selenio, che a loro volta sono importanti per il sistema riproduttivo femminile. Pertanto, si consiglia alle coppie che pianificano una gravidanza di bere cioccolato, sottolinea la dietologa.

4. Diminuzione dell'appetito

Si può consumare il cioccolato come bevanda aggiuntiva nella vostra dieta. Il cromo partecipa al metabolismo dei carboidrati e mitiga la voglia di mangiare.

5. Rafforza le ossa

Il cioccolato può sostituire il caffè per le persone che soffrono di malattie dell'apparato scheletrico, come l'osteopenia (bassa densità ossea, ma che non causa ancora fratture) e l'osteoporosi.

"Nel caso di queste diagnosi è vietato bere il caffè, poiché provoca una perdita di calcio. Il cioccolato è più benefico: tonifica e contiene anche calcio e fosforo", sottolinea la dietologa.

Il cacao contiene ferro, cobalto, manganese e magnesio nella sua composizione nutrizionale. Bisogna però ricordare che l'utilità del cacao in polvere, come nel caso del caffè, è molto inferiore rispetto a quella naturale.