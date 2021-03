Identificati sintomi insoliti della cirrosi epatica

Sintomi non specifici ed estremamente inaspettati possono indicare la cirrosi epatica, scrive il tabloid Express, citando i dati di medici britannici.

L'insorgenza e lo sviluppo della malattia, secondo gli esperti, può essere evidenziato dai seguenti sintomi: debolezza e affaticamento, irritabilità, disturbi del sonno. Bisogna anche prestare attenzione a sanguinamento dal naso e dalle gengive, nausea frequente, perdita di appetito e perdita di peso che sopraggiungono senza cause apparenti.

Inoltre, i sintomi della cirrosi sono prurito, arrossamento dei palmi, vene a tela di ragno sul corpo e pelle ingiallita.

Se vengono rilevati questi sintomi, gli esperti consigliano di consultare immediatamente un medico, sottoporsi a un esame, identificare la malattia e iniziare le terapie opportune.

La cirrosi epatica è una malattia cronica accompagnata dalla sostituzione irreversibile del tessuto parenchimale del fegato con tessuto connettivo fibroso o stroma. Il fegato cirrotico è ingrandito o di dimensioni ridotte, insolitamente denso, bitorzoluto, ruvido.

La cirrosi, di regola, si sviluppa a seguito di abuso o consumo di alcol prolungato, come patologia aggiuntiva all'epatite virale B, C e D e ad infezioni parassitarie. Cause più rare sono malattie delle vie biliari, insufficienza cardiaca congestizia, varie intossicazioni chimiche e farmacologiche. La cirrosi può anche svilupparsi con disturbi metabolici ereditari.