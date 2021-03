Esperti definiscono la lista degli alimenti che aumentano il rischio di cancro

I ricercatori dell'Università dello Utah hanno analizzato 45 meta-analisi per esaminare i collegamenti tra i fattori dietetici e la malattia in uno studio durato dal 2006 al 2019. Dopo aver aggiustato i dati per fattori aggiuntivi, hanno identificato 30 alimenti e integratori che hanno avuto un impatto sulla probabilità di cancro del colon-retto. Allo stesso tempo, le dinamiche negative più evidenti si sono rivelate con il consumo regolare di alcol e carne rossa.

I ricercatori hanno inoltre nominato gruppi di alimenti e micronutrienti che riducono il rischio di malattie. In particolare, gli autori dello studio hanno raccomandato di mangiare più frutta e verdura ricca di fibre, yogurt e integratori di calcio.