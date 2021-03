F1, Aston Martin lancia la sua nuova auto 60 anni dopo la precedente - Video

La casa automobilistica di lusso britannica Aston Martin ha lanciato un'auto da corsa di Formula 1 per celebrare il suo ritorno in pista 61 anni dopo il suo addio.

Il team Aston Martin Cognizant F1 ha svelato l'auto AMR21 durante un evento virtuale trasmesso da Londra. L'auto gareggerà nel Gran Premio del Bahrain, che prenderà il via il 28 marzo 2021.

Il prezzo delle sue azioni alla Borsa di Londra è sceso drasticamente nel 2020 e quindi ultimamente Aston Martin ha dovuto affrontare notevoli problemi finanziari. Per farvi fronte, la società prevede che il ritorno in Formula 1 aumenterà le vendite di auto come DB11, Vanquish e Vantage.

"Avere una piattaforma come la Formula 1 per commercializzare le nostre iniziative, mostrare la nostra tecnologia e infine portare quella tecnologia alle nostre auto da strada è un enorme punto di svolta", ha affermato Lawrence Stroll, CEO di Aston Martin.

Ha aggiunto che avere una piattaforma come la F1 permetterà di mostrare la tecnologia dell'automobile britannica e portarla in pista, senza dubbio "un momento molto importante" per il marchio.

L'ultima vettura di Formula 1 di Aston Martin è stata la DBR5, guidata da Roy Salvadori e Maurice Trintignant nel Gran Premio di Gran Bretagna del 1960. Saranno il tedesco Sebastian Vettel e il canadese Lance Stroll a mettersi al volante della prima vettura da corsa del marchio da più di sei decenni.

Secondo i rappresentanti dell'azienda, l'AMR21 farà il suo debutto in pista il 4 marzo. Subito dopo si recherà in Medio Oriente per il Gran Premio del Bahrain.