Quali sono i ripieni di cioccolato più salutari?

Il miglior cioccolato per la salute è quello fondente, con un contenuto di cacao maggiore del 75%. Tuttavia, come sottolineato da Natalia Nefedova, nutrizionista e membro della Canadian Dietitians Association, un ripieno adeguato può renderlo ancora più salutare ed esaltarne il sapore.

"In termini di gusto ognuno ha le sue preferenze, ma in termini di benefici sceglierei le noci. È chiaro che sono ricche di grassi, ma è un grasso buono e sano. Il cioccolato fondente contiene teobromina, una sostanza abbastanza salutare. Contiene anche zinco e magnesio e le noci contengono grassi sani, tra cui l'acido grasso essenziale omega-3 ", ha spiegato la nutrizionista.

La Nefedova ha anche sottolineato che le farciture esotiche come peperoncino, petali di rosa e zenzero dovrebbero essere limitate. Tutto dipende da dove viene prodotto il cioccolato: se è economico - spiega - è chiaro che questi ingredienti non sono naturali e non contengono più di additivi alimentari.

"È meglio cercare di ridurre il consumo di questi prodotti", afferma.

Per quanto riguarda la quantità di cioccolato che può essere consumata al giorno senza danneggiare la salute, la nutrizionista ha spiegato che tutto dipende da quante calorie si bruciano al giorno. Pertanto un campione olimpico di nuoto che consuma 10 mila chilocalorie al giorno può mangiarne un'intera barretta senza influire sulla sua salute. Ma per una persona che consuma 2.000 chilocalorie al giorno la stessa quantità potrebbe essere eccessiva.

"Sarebbe equivalente a un pasto completo, ma la persona non otterrebbe i nutrienti che ricava, per esempio, da insalata, pesce o cereali. Se mangi una barretta di cioccolato oltre a un pasto, in un giorno avrai chilocalorie in eccesso. Se lo fai tutti i giorni, finirai per avere chili in più", avverte la specialista.

Inoltre la dietista consiglia di non assumere cioccolato fondente con caffè o tè perché queste bevande contengono chelati, sostanze che impediscono l'assorbimento di metalli come zinco e magnesio. Tuttavia la Nefedova sottolinea che il cioccolato non dovrebbe essere la fonte principale di questi micronutrienti.