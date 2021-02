Scienziati israeliani catturano emissioni radio "Galassia lontana" che cambierà teoria buchi neri

Un buco nero è una regione dello spazio in cui la gravità è così forte che nessun oggetto, particella o radiazione può sfuggire da esso. Gli scienziati ritengono che i buchi neri si formino quando stelle massicce collassano alla fine del loro ciclo vitale.

Un team di scienziati israeliani dell'Università Ebraica di Gerusalemme e dell'Università di Tel Aviv hanno dichiarato in una ricerca pubblicata lunedì di aver intercettato le emissioni radio di una "galassia lontana" che potrebbe cambiare le ipotesi sul comportamento dei buchi neri.

Gli scienziati - il fisico Assaf Horesh, Iair Arcavi dell'Università di Tel Aviv e il direttore del telescopio spaziale Swift della NASA Brad Cenko - hanno osservato nel 2015 la radiazione ottica di una stella che è stata distrutta in una galassia a 700 milioni di anni luce di distanza e hanno iniziato la ricerca di emissioni radio che si aspettavano arrivassero poco dopo.

Dopo che una stella collassa in un buco nero, infatti, si ritiene che parte del suo materiale possa entrare nel pozzo gravitazionale, mentre altre particelle vengono allontanate, provocando onde d'urto che creano emissioni radio. Quelle emissioni possono essere intercettate poco dopo e gli scienziati israeliani le hanno attese per ben quattro anni.

"Abbiamo visto radiazioni delle ottiche dopo la distruzione della stella, e quindi nessuna emissione radio per mesi", ha detto Horesh, uno dei principali autori della nuova ricerca, citato dal Times of Israel. “Abbiamo deciso di fare quello che pensavamo sarebbe stato un ultimo tentativo. Improvvisamente, sei mesi dopo c’è stata l'emissione radio che è svanita per un anno. Poi, quattro anni dopo l'osservazione iniziale, abbiamo scoperto che ancora una volta c'era un segnale molto forte".

La scoperta delle emissioni radio dopo così tanto tempo potrebbe cambiare il modo in cui gli scienziati guardano al comportamento dei buchi neri e in particolare al modo in cui distruggono le stelle e consumano il loro materiale.

Secondo Horesh, il periodo in cui si verifica è più lungo "e un po 'più caotico" di quanto credessero gli scienziati.

"Sembra che ci sia un processo fisico che non comprendiamo ancora che causa un lungo ritardo tra la distruzione della stella e l'accumulo di materiale da parte del buco nero", ha detto al Times of Israel il fisico della Hebrew University Assaf Horesh.

Il team scientifico cercherà di espandere la propria ricerca per identificare le intercettazioni radio da altre galassie.