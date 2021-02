Covid, medico fa ricorso a Tribunale UE contro l'uso dei vaccini

"Il rischio che cerco di contribuire a sventare è che si diventi tutti cavie di una sperimentazione che non è stata condotta adeguatamente", ha dichiarato Mariano Amici, medico di famiglia operante in provincia di Roma.

Tramite un post su Facebook, il medico di famiglia Mariano Amici ha dichiarato di aver firmato il ricorso al Tribunale UE contro l'uso dei vaccini, di cui critica il processo di sperimentazione.

"Sono il primo firmatario del ricorso al Tribunale della Unione Europea finalizzato ad ottenere la sospensione dell'utilizzo di vaccini genici fino a quando non sia svolta e terminata una sperimentazione completa che certifichi, da parte di un autorevole ente terzo, la loro effettiva efficacia e sicurezza. I vaccini attuali sono stati autorizzati dalla Commissione Europea sulla base di una mera autodichiarazione di loro validità rilasciata dai produttori. Questi ultimi saranno tenuti a fornire prova della loro efficacia quando ormai tutti i cittadini europei saranno vaccinati", ha dichiarato il medico, attivo ad Ardea (Roma).

Per Amici il rischio "è che si diventi tutti cavie di una sperimentazione che non è stata condotta adeguatamente", verso cui il medico ha ribadito la sua critica.

"Prima di commercializzare un farmaco di particolare invasività ed incertezza quanto alle sue conseguenze perché di formulazione genica è necessario che sia valutato il rispetto di tutte le leggi in materia di sperimentazione e sicurezza", continua il post.

Amici ha infine spiegato di non opporsi al vaccino in sé.

"Il mio ruolo di medico mi impone non di oppormi al vaccino in quanto tale, battaglia che non ho mai fatto, ma di salvaguardare il diritto alla salute ed il principio di precauzione a favore dei miei pazienti in ossequio al giuramento che feci quando iniziai questa meravigliosa professione. L'auspicio è quello che in poche settimane il Tribunale Europeo possa fare chiarezza e sollecitare lo svolgimento di sperimentazioni più adeguate", conclude il post.

Per posizioni simili Amici è in precedenza stato segnalato all'Ordine di Roma e provincia.