Elon Musk ci salverà? Il CEO di Tesla commissiona uno studio sull'immunità al Covid-19

Sembra che Elon Musk possa aggiungere un altro paragrafo al suo già ricchissimo curriculum vitae. Il 49enne, capace di inventare nuovi mezzi di trasporto e vero e proprio artefice di una rivoluzione per i viaggi spaziali, ha deciso di fare il proprio ingresso nel mondo della medicina con la sua azienda SpaceX che ha commissionato uno studio sul coronavirus.

Stando a quanto riferito il Wall Street Journal, lo stesso Musk è persino elencato come coautore dello studio.

La pandemia di coronavirus ha fermato il mondo nella primavera del 2020. Per SpaceX, questo è stato particolarmente dannoso poiché la compagnia si stava preparando a inviare gli astronauti della NASA alla Stazione Spaziale Internazionale a maggio. Per continuare a lavorare e limitare la diffusione della malattia, l'azienda ha deciso di condurre uno studio: con l'aiuto di medici e ricercatori accademici, l'obiettivo era quello di creare un programma di test degli anticorpi e scoprire come reagisce il sistema immunitario al virus.

Lo studio

Più di 4.000 dipendenti di SpaceX si sono offerti volontari per partecipare allo studio. Per tre mesi sono stati monitorati i loro esami del sangue. Dei 4.000 dipendenti SpaceX che sono stati testati più volte, 300 sono stati esposti al COVID-19.

Gli scienziati affermano di avere dati sufficienti da 120 persone per studiare in modo più dettagliato il problema delle infezioni e degli anticorpi e trarre conclusioni, sebbene ammettano che la loro ricerca potrebbe essere distorta perché l'età media di questo piccolo gruppo di persone è di 31 anni e più del 90% di loro sono maschi.

Il problema, in questo senso, consiste nel fatto che che le persone di un gruppo di età sono colpite in modo diverso dal Covid-19 rispetto alle persone di un altro.

Gli anticorpi non sono una garanzia

Secondo le conclusioni dello studio, le persone che hanno avuto casi lievi di COVID-19 - febbre, raffreddore e tosse - non hanno generato abbastanza anticorpi ed erano meno propensi a raggiungere la soglia necessaria per produrre un'immunità a lungo termine.

"Le persone possono avere anticorpi, ma ciò non significa che saranno immuni [al coronavirus, ndr]", ha affermato Galit Alter, coautore dello studio e membro del Ragon Institute di MGH, MIT e Harvard.

Gli scienziati coinvolti nella ricerca hanno affermato che i risultati potrebbero essere utilizzati dagli esperti sanitari per decidere chi è più vulnerabile alla malattia infettiva e quindi chi dovrebbe essere vaccinato prioritariamente.