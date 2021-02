Studio: primo buco nero mai scoperto è "significativamente più grande" di quanto si pensasse

Un team internazionale di scienziati afferma che la massa del primo buco nero rilevato è molto più grande di quanto si pensasse in precedenza. Secondo le conclusioni del loro studio, pubblicato il 18 febbraio sulla rivista Science, Cygnus X-1 è 20 volte più grande della massa del Sole.

I ricercatori affermano di aver esaminato il buco nero e la stella binaria che orbita ogni cinque giorni e mezzo con una serie di radiotelescopi. Le osservazioni hanno rivelato che Cygnus X-1 è più lontano da noi di quanto gli scienziati pensassero in precedenza, il che significa che l'oggetto stesso è più grande.

"Il buco nero è in un'orbita di pochi giorni con una stella binaria enorme. Tracciando per la prima volta l'orbita del buco nero nel cielo, abbiamo rideterminato la distanza dal sistema, posizionandolo a oltre 7.000 anni luce dalla Terra", ha affermato il professor James Miller-Jones della Curtin University e dell'International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR).

La scoperta rende Cygnus X-1 il buco nero più massiccio mai scoperto senza l'uso di onde gravitazionali. Inoltre, la sua massa ha sconcertato così tanto gli scienziati da rendere difficile spiegare con le attuali leggi della fisica l'evoluzione di stelle massicce e la formazione dei buchi neri.

"Le stelle perdono massa nell'ambiente circostante a causa dei venti stellari che soffiano via dalla loro superficie. Tuttavia per creare un buco nero così pesante, dobbiamo ridurre la quantità di massa che le stelle luminose perdono durante la loro vita. Il buco nero nel sistema Cygnus X-1 è nato come stella circa 60 volte la massa del Sole ed è collassato decine di migliaia di anni fa", ha detto Ilya Mandel della Monash University e dell'ARC Center of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav), che è anche un coautore dello studio.