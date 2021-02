Oltre 20 milioni di anni di vita potrebbero essere andati persi a causa del COVID-19 - Studio

Gli anni di vita persi (YLL - Years of life lost) - la differenza tra l'età alla morte a causa del COVID-19 e l’età corrispondente all’aspettativa di vita. Nei paesi fortemente colpiti potrebbe essere da due a nove volte superiori all'indice YLL causato dalla normale influenza stagionale.

Héctor Pifarré Arolas, Mikko Mÿrskyla e colleghi, per il loro studio pubblicato su Scientific Reports, hanno utilizzato i dati di 1.279.866 decessi in 81 paesi, nonché dati sull'aspettativa di vita e proiezioni per decessi totali di COVID-19 per paese.

16 anni circa per ogni singolo decesso

Gli autori stimano che in totale 20.507.518 anni di vita potrebbero essere andati persi a causa del COVID-19 negli 81 paesi inclusi in questo studio -. Del totale YLL, il 44,9% risulta essersi verificato in individui di età compresa tra 55 e 75 anni, il 30,2% in soggetti di età inferiore a 55 anni e il 25% in quelli di età superiore a 75.

Nei paesi per i quali erano disponibili i conteggi dei decessi per sesso, YLL era del 44% più alta negli uomini che nelle donne.

Rispetto ad altre cause comuni di morte globali, l’YLL associato al COVID-19 è da due a nove volte maggiore rispetto all’YLL associato all'influenza stagionale e tra un quarto e mezzo rispetto all’YLL attribuibile alle condizioni cardiache.

Gli autori avvertono che i risultati devono essere compresi nel contesto della pandemia in corso: forniscono un'istantanea dei possibili impatti del COVID-19 sull’YLL a partire dal 6 gennaio 2021. Le stime di YLL possono essere sovrastimate o sottostimate a causa della difficoltà di registrare accuratamente i decessi correlati al COVID-19 nel mondo.