Roscosmos si congratula con la NASA per l'atterraggio su Marte

L’Agenzia spaziale della Federazione russa, Roscosmos, si è congratulata con la NASA per il riuscito atterraggio del rover Perseverance su Marte, come riporta la dichiarazione ufficiale pubblicata sul canale Telegram della società statale.

"A nome della direzione della società statale Roscosmos, mi congratulo con il team della National Aeronautics and Space Administration (NASA), nonché il laboratorio di propulsione a reazione per l'atterraggio di successo del rover Perseverance su Marte. Auguro a tutti buona fortuna e in pieno attuare il programma di ricerca scientifica!" – si legge nel messaggio scritto a nome dell’Agenzia dal vicedirettore generale di "Roscosmos" per la cooperazione internazionale, Sergei Savelyev.

Il 18 febbraio il veicolo di ricerca americano Perseverance ha toccato la superficie del cratere Jezero dopo un viaggio 471 milioni di chilometri.

La missione Mars 2020 con il rover Perseverance è stata lanciata dalla Terra lo scorso luglio. Il quinto rover nella storia della NASA è dotato di sette strumenti scientifici per studiare la struttura e la geologia del Pianeta Rosso. Il compito principale sarà la raccolta di campioni di suolo marziano, che dovrebbero essere riportati sulla Terra in futuro. A bordo di Perseverance vi è anche un dispositivo sperimentale per ottenere ossigeno dall'atmosfera di Marte e un "elicottero spaziale".