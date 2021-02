NASA: USA ritengono irrealizzabile atterraggio sulla Luna entro il 2024

Il tentativo di allunaggio da parte degli astronauti americani, inizialmente previsto dalla NASA per il 2024, potrebbe risultare irrealizzabile per questioni di natura economico-finanziaria.

Ad affermarlo è stato Steve Jurczyk, amministratore ad interim della NASA:

"L'obiettivo di atterrare sulla Luna nel 2024 potrebbe non essere più realizzabile a causa della distribuzione delle risorse degli ultimi due anni, nel corso dei quali non abbiamo ricevuto abbastanza finanziamenti per rendere il 2024 un anno raggiungibile", sono state le sue parole.

Jurczyk ha quindi sottolineato che l'atterraggio sulla Luna è e resta uno degli obiettivi anche per la nuova amministrazione americana, ma che la finestra di svolgimento delle operazioni è stata spostata in avanti nel tempo.

Il piano della NASA

Nel settembre del 2020 la NASA ha annunciato un piano da 28 miliardi di dollari per riportare gli astronauti statunitensi sulla superficie lunare.

Il programma spaziale svelato a fine 2020 contiene diversi dettagli in precedenza sconosciuti, come ad esempio il fatto che il personale che dovrà poi sbarcare sulla luna sarà lanciato su dei vettori per carichi pesanti, che li porteranno nell'orbita lunare su una capsula Orion, dalla quale a bordo di un lander gli astronauti potranno fare avanti e indietro dalla superficie lunare.

Il costo del programma, come accennato è stimato in circa 28 miliardi di dollari, e ben 16 di essi saranno spesi unicamente per il modulo di atterraggio lunare.