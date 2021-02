Scienziati immortalano Dna "danzante" nella cellula - Foto

In precedenza, le strutture del DNA e della cromatina potevano essere visualizzate utilizzando solo i microscopi. Ma ora è arrivata la svolta. Combinando la microscopia atomica avanzata con la simulazione di un supercomputer, ricercatori dello York, Sheffield e Leeds and sono riusciti a riprodurre un breve filmato in cui si vede il Dna "danzante".

Gli scienziati hanno creato un video che mostra come piccoli cerchi di Dna adottino movimenti simili a quelli della danza all'interno di una cellula. Mette in mostra come gli stress e le tensioni sulla molecola di Dna quando è stipato all'interno delle cellule possono cambiare la sua forma.

Il filmato si basa su immagini con la più alta risoluzione di una singola molecola di DNA mai immortalate prima. Le immagini sono sufficientemente dettagliate da poter vedere la nota struttura a doppia elica del Dna.

La dottoressa Sarah Harris, professore associato presso la Scuola di Fisica e Astronomia dell'Università di Leeds, supervisore della ricerca, ha dichiarato:

"le leggi della fisica si applicano tanto alle molecole che compongono i sistemi viventi quanto alle particelle subatomiche e alle galassie. I nostri esperimenti e la sinergia dei modelli informatici mostrano che stiamo iniziando a comprendere la fisica che c'è dietro i filamenti tortuosi di Dna. Questa intuizione dovrebbe aiutare i ricercatori a sviluppare terapie future".