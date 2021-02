Bill Gates ammette di non essere interessato alla colonizzazione di Marte

I due uomini più ricchi del mondo, Elon Musk e Jeff Bezos, hanno investito un sacco di soldi nel loro sogno comune di trasformare in realtà i viaggi spaziali commerciali e le colonie umane su altri pianeti. Ipotesi che però non sembrano solleticare la fantasia del fondatore di Microsoft.

Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates non condivide l'ambizione di Elon Musk di inviare un milione di terrestri su Marte entro il 2050 su scintillanti razzi SpaceX. Francamente, come ha confessato il filantropo miliardario durante il podcast "Sway" di Kara Swishe, non gli interessa proprio il pianeta rosso in generale.

"No, non sono interessato a Marte ma conosco molte persone che lo sono", ha detto Gates in riferimento ai progetti di Elon Musk e Jeff Bezos.

“Non credo che i missili siano la soluzione. Ma forse mi sto perdendo qualcosa", ha aggiunto il magnate, ammettendo che l'acquisto di un biglietto per lo spazio non è nella sua lista dei desideri.

Gates si è invece detto più interessato a spendere soldi per i vaccini.

"Non investirò molti soldi in altre cause perché la mia fondazione può acquistare vaccini contro il morbillo e salvare una vita per 1000 dollari. Qualunque cosa io possa fare, penso sempre che potrei spendere quei 1000 dollari per acquistare il vaccino contro il morbillo", ha detto Gates.

Con la sua fondazione Gates ha investito milioni di dollari nella ricerca e sviluppo di vaccini contro il morbillo e il COVID, impegno che ha dato adito a teorie del complotto secondo cui lui vorrebbe inserire un "microchip" nelle menti mane per controllarle.

© AP Photo / Ted S. Warren Bill Gates

Gates, intervenuto per promuovere il suo nuovo libro 'How to Avoid a Climate Disaster' ('Come evitare un disastro climatico') e parlare dell'impegno ecologista, non si è lasciato coinvolgere in simili discussioni. Ma ha detto parole lusinghiere su Elon Musk e il tentativo della sua azienda Tesla di rendere "le cose comuni, come le autovetture" più rispettose dell'ambiente.

"È importante dire che quello di Elon con Tesla è uno dei più grandi contributi al cambiamento climatico mai dati. Sottovalutarlo non è una buona idea", ha detto Gates.

Parole non scontate perché i due in passato si sono scambiati alcuni colpi bassi: Gates ha consigliato a Musk di non immischiarsi in temi non di sua competenza dopo i suoi commenti "scandalosi" sul COVID-19; Musk che in tutta risposta lo ha definito un "testone" durante il podcast della Swish a settembre.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, Gates ha meno soldi da investire nei suoi progetti rispetto a Musk e Bezos, che lottano per il titolo di uomo più ricco del mondo dall'inizio dell'anno. Gli ultimi due sono notoriamente entusiasti dell'esplorazione del cosmo: desiderano infatti colonizzare il sistema solare e organizzare viaggi commerciali nello spazio sui razzi sviluppati dalle loro rispettive aziende, SpaceX e Blue Origin.

La compagnia aerospaziale di Bezos ha raccolto successi in questo ambito ma, a differenza di quella di Musk, non ha ancora inviato alcun essere umano in orbita. Ma secondo i più, ora che si dimetterà dalla carica di amministratore delegato di Amazon, Bezos avrà più tempo per dedicarsi al cielo stellato e controbattere con un suo progetto di colonizzazione spaziale.