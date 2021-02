Chi usa il tuo telefono oltre a te?

Virus o programmi dannosi possono penetrare nella difesa del tuo smartphone come accade con i computer. L'analista russa di prodotti digitali Elvina Nasibulina fornisce suggerimenti per evitare questi ospiti indesiderati.

"Il malware può aiutarli a ottenere i tuoi dati personali e le tue informazioni bancarie. Non dobbiamo poi dimenticare il software in grado di spiare il proprietario del telefono, scattare foto, registrare suoni, video e raccogliere altri dati", avverte l'esperto.

Spesso lo stesso utente concede all'app-spia il permesso di accedere alla propria fotocamera, ai file e al microfono. Quindi è importante riflettere attentamente prima di concedere l'accesso.

La Nasibulina aggiunge che la maggior parte dei pericoli sono in agguato per i possessori di smartphone Android, poiché gli iPhone sono più protetti.

Se il telefono si comporta in modo strano, la causa potrebbe essere in un'applicazione scaricata di recente. L'esperto spiega che i virus spesso fingono di essere programmi ordinari come una torcia, una sveglia o un organizer, rivelando solo più tardi la loro natura di programmi dannosi.

Ecco alcuni dei segnali che dovrebbero allertarti

sono apparse alcune modifiche nella configurazione del tuo telefono che non avevi fatto - per esempio l'opzione per consentire il download di applicazioni da sviluppatori sconosciuti è abilitata;

hai un'applicazione installata che non ricordi di aver scaricato;

la batteria si scarica più velocemente, la temperatura del dispositivo aumenta e i processi vengono eseguiti più lentamente - ciò potrebbe essere dovuto al consumo della batteria, ma potrebbe anche essere un segno che le app dannose stanno facendo il loro lavoro in background;

il telefono si riavvia da solo o si comporta in modo strano;

la quantità di traffico Internet è aumentata alle stelle;

ricevi avvisi sui tentativi di accesso al tuo account che non hai effettuato.

"Se almeno uno di questi punti ti dice qualcosa, vale la pena controllare la presenza di virus sul tuo telefono. Tuttavia il vero spyware non è così facile da rimuovere, quindi se sospetti che il tuo dispositivo sia infetto, ti consiglio di riavviarlo completamente e quindi configurarlo da zero o contattare uno specialista della sicurezza informatica ", conclude la Nasibulina.