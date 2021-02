Bere caffè può alterare la struttura del tuo cervello

Il consumo regolare di caffeina può alterare le strutture cerebrali?

Un gruppo di ricerca guidato da Carolin Reichert e Christian Cajochen dell'Università di Basilea ha deciso di rispondere a questa domanda, ottenendo risultati molto sorprendenti pubblicati sulla rivista 'Cerebral Cortex'.

La caffeina ingerita dai soggetti testati nello studio non ne ha causato un peggioramento del sonno, ma i ricercatori hanno rilevato cambiamenti nella loro materia grigia.

Lo studio ha coinvolto 20 persone giovani e sane, regolari consumatrici di caffè. La bevanda è stata sostituita con tre pillole di caffeina da 150 mg e ai partecipanti è stato chiesto di non berne per tutta la durata dell'esperimento. I soggetti hanno assunto compresse contenenti caffeina per i primi dieci giorni e successivamente un placebo per lo stesso lasso di tempo.

Alla fine di ogni periodo di 10 giorni, i ricercatori hanno misurato il volume della materia grigia dei soggetti facendo ricorso a scansioni cerebrali. Tramite le misurazioni delle onde cerebrali ne hanno invece esaminato la qualità del sonno.

Il confronto dei dati ha mostrato che i partecipanti avevano dormito con la stessa profondità, indipendentemente dal fatto che avessero preso pillole di caffeina o placebo; in termini di materia grigia, però, è stata rilevata una netta differenza: nel periodo del placebo questa presentava infatti un volume maggiore rispetto al periodo delle compresse di caffeina.

La differenza era particolarmente marcata nel lobo temporale destro del cervello, compreso l'ippocampo, una regione del cervello essenziale per il consolidamento della memoria.