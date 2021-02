Covid, OMS approva l'uso di emergenza del vaccino AstraZeneca

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato di aver approvato per uso di emergenza il vaccino contro il coronavirus prodotto dall'Università di Oxford e dalla società farmaceutica AstraZeneca.

"Oggi [15 febbraio] l'OMS ha autorizzato l'uso di emergenza di due versioni del vaccino COVID-19 prodotto da Oxford-AstraZeneca e ha dato il via libera alla loro introduzione a livello globale tramite COVAX", ha twittato l'organizzazione.

​Si tratta del secondo vaccino contro il COVID approvato dall'OMS dopo quello Pfizer/BioNTech.

Il mecanismo COVAX, co-presieduto dall'OMS, dall'alleanza del vaccino Gavi e dalla Coalition for Innovations in Epidemic Preparedness, prevede la cooperazione con i produttori di vaccini per garantire un accesso equo all'immunizzazione.

Il vaccino AstraZeneca era già stato approvato all'Agenzia Europea per il Farmaco (Ema) il 29 gennaio.

Le prime dosi sono giunte in Italia il 6 febbraio.