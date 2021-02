Israele, funzionario sanitario afferma che una persona vaccinata su 10 può ancora essere infettata

Ricevere entrambe le dosi del vaccino contro il coronavirus non è una garanzia di protezione "antiproiettile": tra coloro che sono stati vaccinati in Israele, infatti, c'è un 10% di infetti. Lo ha detto lunedì in diretta nazionale il dottor Ran Balicer, presidente del National Expert Advisory Panel del governo israeliano sul Covid-19, citato dal 'Jerusalem Post'. Il funzionario non ha specificato la sua fonte.

Intanto, nonostante la la Pfizer abbia riportato un tasso di efficacia del vaccino compreso tra il 92 e il 94%, le statistiche del Ministero della Salute citate lunedì dai media israeliani mostrano che 473 persone di età superiore ai 60 anni e 231 di età inferiore ai 60 sono si sono infettate dopo aver ricevuto due dosi di vaccino.

Questo fino ad oggi, dopo che 993.401 persone hanno ricevuto entrambe le dosi, per un tasso di infezione totale post-inoculazione rispettivamente dello 0,06 e dello 0,07%.

Tel Aviv ha firmato accordi con Pfizer e Moderna, pagando 315 milioni di dollari alle due case farmaceutiche per i loro vaccini, rispettivamente 245 milioni per Pfizer e 101 milioni a Moderna. Pfizer si è impegnata a spedire circa 10 milioni di dosi del suo vaccino in Israele entro la fine del prossimo mese, mentre Moderna ne invierà 6 milioni.

Il governo spera di vaccinare almeno cinque milioni di israeliani entro la fine di marzo.

Come in altri paesi e regioni, la campagna di vaccinazione da parte di Israele non è stata del tutto regolare: la scorsa settimana il Commissario per l'emergenza Covid Dr. Nachman Ash ha lamentato di un'efficacia del vaccino inferiore al previsto e ha avvertito che questo potrebbe non proteggere contro nuovi ceppi del virus.

In precedenza i media israeliani avevano riferito che almeno 13 israeliani avevano subito una lieve paralisi facciale dopo essere rimasti bloccati con il vaccino Pfizer.