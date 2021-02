Identificati sintomi insoliti della carenza di vitamina D

L'esperta ha notato i seguenti sintomi: acne, aritmia cardiaca, ipertensione, lacrimazione, affaticamento, intestino irritabile, gonfiore, occhio secco, dolori muscolari, debolezza muscolare, diminuzione delle funzioni cognitive, neuropatia, degenerazione maculare, esacerbazione di malattie autoimmuni, respiro sibilante, allergia, lichen planus (tipo di dermatosi).

Suzy Cohen incoraggia i pazienti a descrivere i loro sintomi nel modo più dettagliato possibile quando cercano assistenza medica.

"Molti medici hanno bisogno di conoscere tutti i vostri sintomi per capire se sono correlati. Questo garantirà la terapia corretta. <...> Non c'è niente di sbagliato nel menzionare tutti i sintomi da cui si è affetti. Il vostro medico probabilmente noterà la carenza di vitamina D e vi consiglierà di aumentarne il livello prima di prescrivere pillole e iniezioni", ha spiegato la Cohen.

Altri segnali di carenza della vitamina D includono glicemia alta, frequenti eruzioni cutanee, disfunzione erettile, problemi urinari, forfora e depressione.

Cohen consiglia di includere nella dieta più cibi ricchi di vitamina D, oltre a prendere complessi vitaminici, previa consultazione col proprio medico.

In precedenza uno studio aveva dimostrato che la vitamina D è in grado di diminuire dell'80% il rischio di decesso per Covid.