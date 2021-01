Plitidepsina, trovato un nuovo farmaco potenzialmente in grado di curare il covid

Gli studi sono stati condotti sia in vitro che con il test sugli animali. La somministrazione del farmaco ai topi ha mostrato un rallentamento di replicazione del virus nei polmoni. Gli scienziati hanno suggerito di effettuare studi clinici più ampi sull'uso della Plitidepsina per il trattamento del COVID-19.

L'esito delle sperimentazioni è stato pubblicato dalla rivista scientifica Science.

"I nostri risultati indicano che la Plitidepsina è un promettente candidato terapeutico per il trattamento del COVID-19", affermano gli scienziati.

PharmaMar ha affermato che la pubblicazione sulla rivista scientifica è stata preparata in collaborazione con l'ospedale Mount Sinai (New York), l'Università della California (San Francisco) e l'Istituto Pasteur (Parigi).

La revista @ScienceMagazine confirma la potente actividad del compuesto de PharmaMar, frente al SARS-CoV-2 #COVID19. El estudio demostró una fuerte potencia antiviral contra el SARS-CoV-2 con una toxicidad limitada. — PharmaMar (@PhrmMar) January 26, 2021

Inizialmente la Plitidepsina è stata sviluppata per il trattamento dei tumori maligni, il farmaco ha superato le sperimentazioni cliniche ed è stato approvato in Australia per il trattamento del mieloma multiplo.

A novembre PharmaMar aveva annunciato risultati positivi degli studi della Plitidepsina su pazienti ricoverati in ospedale.