COVID-19, scienziati russi realizzano la prima microfotografia al mondo del ceppo britannico

"Il Centro statale per le ricerche ‘Vector’ del Rospotrebnadzor è diventato il primo al mondo a scattare una foto del ceppo di coronavirus del Regno Unito, isolato da un paziente nel dicembre 2020. La foto del virus al microscopio è stata scattata durante uno studio in corso su questo nuovo coronavirus che riguarda le proprietà della variante, comprese le sue caratteristiche strutturali e la loro espressione in colture cellulari e modelli sperimentali utilizzando animali da laboratorio", ha detto l’Agenzia federale in una dichiarazione.

I test PCR sviluppati dal Rospotrebnadzor sono stati in grado di rilevare il nuovo ceppo in un paziente, mentre il kit di test del Centro per le Ricerche Epidemiologiche della stessa Agenzia è stato in grado di distinguerlo dalle altre varianti non mutate.

"Le mutazioni che sono caratteristiche del ceppo di coronavirus del Regno Unito non influenzano l'efficacia del vaccino EpiVacCorona, che contiene antigeni peptidici che sono tra le parti conservatrici della proteina virale, che non è influenzata dai cambiamenti che sono stati rilevati nel virus", conclude la dichiarazione.

A dicembre, il Regno Unito ha annunciato che nel Paese è stato rilevato un nuovo ceppo di coronavirus, aggiungendo che la nuova variante può essere fino al 70% più trasmissibile rispetto ad altre varianti SARS-CoV-2. Dopo la notizia, molti paesi hanno sospeso i viaggi da e per il Regno Unito. Non ci sono prove che il nuovo ceppo sia più patogeno.