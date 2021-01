SpaceX ha intrapreso una battaglia legale con compagnia petrolifera per appezzamento di terra

L'appezzamento di terra in questione si trova vicino al sito di lancio di SpaceX Boca Chica, che secondo il CEO della società sarebbe utilizzato esclusivamente per la progettazione di veicoli di lancio super pesanti di Starship per missioni spaziali di lunga durata.

SpaceX ha intrapreso una battaglia legale con Dallas Petroleum Group, che rivendica la proprietà di alcuni pozzi inattivi che si trovano sullo stesso appezzamento di 326 ettari affittato dalla sussidiaria di SpaceX Lone Star Mineral Development.

Tim George, un avvocato che rappresenta la sussidiaria, ha detto che SpaceX prevede di utilizzare il metano che estrae dal terreno "in connessione con le operazioni del loro impianto missilistico".

Ciò avviene dopo che Elon Musk ha dichiarato a dicembre di essersi trasferito in Texas per concentrarsi sul veicolo Starship di SpaceX e sulla nuova fabbrica di batterie di Tesla Inc., che è attualmente in costruzione ad Austin.

Ad agosto, Dallas Petroleum ha portato la controversia alla Railroad Commission del Texas, un'agenzia di regolamentazione statale.

In risposta, Dogleg Park LLC, società di copertura per l'acquisizione di terreni di SpaceX, ha dichiarato in un deposito al tribunale che Dallas Petroleum aveva bloccato SpaceX fuori dalla proprietà e ha affermato le rivendicazioni di proprietà al "solo scopo di estorcere denaro da SpaceX".

La causa dovrebbe essere ascoltata dal tribunale di Brownsville il 9 febbraio, mentre la Commissione voterà sull'esito del caso una volta che un giudice emetterà una "proposta di decisione", un processo che potrebbe richiedere mesi.

Il sito di lancio di SpaceX nel Texas meridionale è il principale sito di produzione e test del sistema Starship dell'azienda. SpaceX ha recentemente raddoppiato il numero di dipendenti in loco per la produzione, i test e le operazioni di Starship.

La compagnia ha condotto il suo volo di prova dello Starship SN8 il 9 dicembre e si prepara a lanciare una missione di prova ad alta quota nei prossimi giorni, con l'obiettivo finale di far volare il veicolo sulla Luna, su Marte e su altre destinazioni.