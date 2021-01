OMS ignara di eventuali decessi legati all'uso del vaccino Pfizer

L'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha osservato alcun decesso derivante dall'uso del vaccino Pfizer/BioNTech contro il COVID-19. Lo ha reso noto mercoledì Mariangela Simao, assistente direttore generale dell'organizzazione per l'accesso a farmaci, vaccini e prodotti farmaceutici.

"Abbiamo un vaccino ampiamente utilizzato sul mercato, quello Pfizer. In realtà non abbiamo rilevato alcun decesso dovuto a nessuno dei vaccini che vengono utilizzati al momento... Abbiamo notato alcuni casi di reazione anafilattica perché alcune persone hanno già una predisposizione e una storia di allergie gravi", ha detto la Simao durante una trasmissione dell'OMS.

Ha inoltre aggiunto che l'organizzazione sta seguendo da vicino l'uso del vaccino Pfizer contro il coronavirus e le segnalazioni stanno arrivando da paesi che lo hanno già lanciato.

Una settimana fa l'Agenzia norvegese per i medicinali ha riferito di 23 anziani morti poco dopo essere stati inoculati con il vaccino Pfizer. In quell'occasione un rappresentante dell'OMS ha detto a Sputnik che l'organizzazione stava monitorando l'indagine in corso avviata dai funzionari della sanità pubblica in Norvegia.

Pur avendo smentito il legame tra la vaccinazione e i decessi dei 23 anziani, lunedì l'Agenzia norvegese per i medicinali ha emesso un comunicato stampa che esorta gli anziani a valutare se i benefici della vaccinazione superino i rischi di eventuali effetti collaterali.