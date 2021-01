Questo sito web consente di "scattare" foto satellitari ad alta risoluzione

È il satellite CE-SAT-1, prodotto da Canon e lanciato in orbita nel giugno 2017. La sonda è dotata di una fotocamera reflex EOS 5D Mark III completata da un telescopio Cassegrain da 40 centimetri. Ha una risoluzione massima di 36 pollici in grado di scattare una foto in un'area che va da 4,8 a 3,2 chilometri. Per fare un confronto, il satellite con la risoluzione più alta al mondo, WorldView-4, può acquisire immagini con una risoluzione fino a 12 pollici.

Sul sito web interattivo qualsiasi utente può cimentarsi con il curioso strumento di Canon e acquisire immagini satellitari di diverse parti del mondo, dall'Antartide alle Bahamas.

Poiché il CE-SAT-1 si muove a una velocità di oltre 27.000 chilometri all'ora e gira attorno alla Terra in meno di 2 ore, sarebbe impossibile acquisire immagini satellitari in tempo reale, quindi l'azienda giapponese ha optato per creare una simulazione virtuale dell'immagine. A oggi, la mappa del progetto ha un totale di nove posizioni geografiche. Tuttavia, l'elenco potrebbe essere esteso in futuro.