Esperti identificano applicazioni "pericolose" da "cancellare subito" dagli smartphone

Gli utenti di smartphone sono stati avvisati della presenza di un nuovo virus dannoso in grado di rubare dati personali. Un elenco di applicazioni ritenute pericolose è stato presentato dagli specialisti della sicurezza IT.

Gli specialisti della sicurezza informatica di Check Point hanno elencato le app che ti consigliano di rimuovere immediatamente dal tuo smartphone.

Secondo il sito web di Check Point, gli esperti hanno citato due nomi per ogni programma. Il primo può essere visto nel menu di scelta rapida del telefono, mentre il secondo appare nelle proprietà dell'app. Questo elenco di programmi sono sospettati di contenere un nuovo trojan dannoso chiamato Rogue: Google Play Service, Security, Settings, Apple, Apple Project, Axgle, Buzz, Wifi Password Cracker, Idea Security, Service e wallpaper girls.

Come afferma la fonte, questo virus di accesso remoto è in grado di "violare" il dispositivo e rubare dati utente, foto, informazioni sulla posizione, contatti e messaggi. Il programma si nasconde come amministratore del dispositivo come servizio Google standard.

Se il proprietario dello smartphone cerca di limitare l'accesso del malware ai propri dati, sullo schermo verrà visualizzato un avviso: "Sei sicuro di voler cancellare tutti i dati?"

Gli specialisti di Check Point hanno avvertito che il nuovo Trojan è programmato per accedere al microfono e alla fotocamera del dispositivo.

Inoltre, con questo virus, gli hacker possono chiamare e inviare messaggi dai dispositivi delle vittime, acquisire schermate, eliminare file e installare applicazioni.

La "lotta" contro i virus

L'azienda Check Point ha chiarito che il Trojan potrebbe anche accedere al database WhatsApp sul telefono ed eliminare tutti i messaggi salvati.

Agli utenti che hanno trovato una di queste app sul proprio telefono è stato chiesto di rimuoverla immediatamente e quindi di installare un antivirus affidabile.