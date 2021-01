Usiamo solo il 10% del cervello: mito o realtà?

Abbiamo tutti sentito una volta che usiamo solo il 10% del nostro cervello. Ad esempio, un sondaggio promosso dalla Michael J. Fox Foundation, dell'attore americano, ha rivelato che il 65% degli interpellati ritiene che sia così.

L'idea è attraente; se posso fare tutto ciò che faccio con il 10% del mio cervello, a cosa serve il restante 90%? In effetti, questa premessa ha motivato più produzioni di film di fantascienza in cui i suoi protagonisti riescono a raggiungere quel 100% e continuano a fare cose incredibili, ad esempio imparare le lingue all'istante. Così fa John Travolta, in Phenomenon (1996), o Scarlett Johansson, che diventa un'esperta di arti marziali, in Lucy (2014).

Tuttavia, questa idea è lungi dall'essere vera e gli specialisti si sono stancati di spiegarla. Tuttavia, il mito dell'uso del cervello del 10% è sopravvissuto per generazioni. Lo psicologo canadese Barry L. Beyerstein, ad esempio, ha confutato questa idea in sette punti chiave.

Ad esempio, attraverso studi sul danno cerebrale: se la maggior parte del nostro cervello non venisse utilizzata, la maggior parte delle lesioni cerebrali non avrebbe nessuna conseguenza. Al contrario, tutte le lesioni cerebrali producono, in misura maggiore o minore, perdita di capacità, spiega.

Tra gli altri punti, viene evidenziata anche la verifica scientifica dell'utilizzo totale del cervello da immagini cerebrali tramite scansioni TC, che ci permettono di osservare che, anche durante il sonno, tutte le nostre parti del cervello sono attive.

Quindi chi ha detto che usiamo solo il 10% del cervello?

Allora da dove viene questo mito? Alcuni attribuiscono questa idea allo psicologo americano del XIX secolo William James, e altri ad Albert Einstein. Sebbene la sua esatta origine sia sconosciuta, è una delle premesse che guida le correnti della letteratura americana del Novecento. Un chiaro esempio di ciò è la menzione di questa idea nel libro del 1936 How to Win Friends and Influence People, di Dale Carnegie.

Sebbene possa essere deludente per alcuni, gli specialisti ricordano che, in ogni caso, lo sviluppo del cervello può sempre realizzarsi e che qualsiasi abilità sufficientemente allenata aiuta il nostro cervello a funzionare in modo più ottimale.

Altri miti sul cervello

Inoltre, altri miti circolano intorno al funzionamento del cervello umano. Ad esempio in quello che si riferisce alla separazione degli emisferi cerebrali tra il sinistro, a cui viene attribuita la capacità razionale e logica, e il destro, relativo all'intuizione e alla creatività.

"Entrambi gli emisferi sono collegati, fisicamente e funzionalmente, da una fascia di fibre nervose conosciuta con il nome di corpo calloso", spiega a La Vanguardia il dottore in medicina e neuroscienze Francisco Mora Teruel.

Ciò significa che il cervello funziona in modo omogeneo e la tendenza di una persona a essere più interessata all'arte o alla matematica è molto più legata al proprio contesto socioculturale che a qualità puramente cerebrali, aggiunge.

D'altra parte, un altro mito classico è quello "dell'effetto Mozart". Nel 1993, la rivista Nature ha pubblicato una ricerca dell'Università della California che affermava che gli studenti che avevano ascoltato Mozart per 10 minuti "aumentavano temporaneamente la loro capacità intellettuale in modo significativo" rispetto a quelli che non l'avevano fatto, dice Mora Teruel.

La ripercussione è stata tale che fino a oggi molti neogenitori fanno ascoltare musica classica ai propri figli per farli addormentare, in modo da stimolare la loro capacità neurale, e la pratica è stata persino portata nelle fattorie, dove i produttori fanno ascoltare questa musica alle loro mucche in modo che producano più latte.

Tuttavia, nel 2007, la rivista Nature ha pubblicato un nuovo articolo dal titolo "Mozart non ti rende intelligente", facendo riferimento a uno studio che il governo tedesco ha fatto per verificare se "l'effetto Mozart" fosse qualcosa di reale. "La ricerca determina la morte dell'effetto Mozart", si afferma nel testo, ciononostante il mito è continuato ad essere in voga.