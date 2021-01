Telescopio Hubble scopre le tracce di un evento astronomico drammatico

Il telescopio spaziale Hubble ha immortalato flussi di gas che si irradiano dal luogo di un'esplosione di supernova in una galassia-satellite della Via Lattea.

Dopo averne studiato la forma, la velocità e la direzione del movimento della materia espulsa, gli astrofisici hanno ricostruito il luogo e il tempo dell'esplosione stessa. La sua luce dovrebbe aver raggiunto la Terra 1.700 anni fa. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito web ufficiale del progetto Hubble.

I ricercatori stanno usando le immagini di quel che resta di una supernova per ricostruire una catena di antichi eventi astronomici. Il telescopio spaziale della Nasa e dell'Agenzia Spaziale Europea "Hubble" ha immortalato il residuo della supernova 1E 0102.2-7219, situata a circa 200mila anni luce dal nostro pianeta.

La stella esplosa appartiene alla Piccola Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea. Nell'immagine di Hubble, i getti di gas, colorati in blu, si stanno muovendo verso la Terra, mentre quelli mostrati in rosso si stanno allontanando da noi. La velocità media di movimento dei coaguli di gas, secondo gli scienziati, è di 3,2 milioni di chilometri all'ora. Con questa velocità si può fare un viaggio di andata e ritorno sulla Luna in soli 15 minuti.

I getti sono composti da ossigeno ionizzato, che brilla intensamente alla luce visibile. Gli esperti di Hubble hanno rintracciato 22 dei più grandi coaguli nella direzione opposta, trovando il luogo della presunta esplosione. Tenendo conto dell'attuale velocità di movimento degli ammassi di gas e del possibile loro rallentamento durante l'attraversamento del mezzo interstellare, gli scienziati hanno calcolato l'età della supernova.

Secondo i dati aggiornati, la luce di questa esplosione è arrivata sulla Terra 1.700 anni fa, durante il declino dell'Impero Romano, ma solo i residenti dell'emisfero meridionale della Terra potevano vederla. Sfortunatamente, non sono note registrazioni di questo grandioso evento cosmico. In precedenza, si credeva che l'esplosione della supernova 1E 0102.2-7219 fosse avvenuta tra 2000 e 1000 anni fa.

La nuova analisi fornisce una data più precisa. Gli autori hanno anche stimato la velocità della presunta stella di neutroni, il nucleo frantumato della supernova rimasto dopo l'esplosione. I ricercatori ritengono che si sia mosso ad oltre tre milioni di chilometri all'ora dal centro dell'esplosione per raggiungere la sua posizione attuale.