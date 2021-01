Scopri 5 alternative a WhatsApp

Le nuove condizioni di WhatsApp obbligano gli utenti a condividere alcuni dati personali con Facebook, che può elaborare tutte le informazioni e condividerle anche con altre società.

Molte persone hanno quindi preferito smettere di usare la popolare applicazione. Ecco quindi cinque servizi di messaggistica con cui sostituirla.

Telegram

I download di questa applicazione sono saliti alle stelle dopo la modifica dell'informativa sulla privacy di WhatsApp.

Telegram, ideato dal fondatore del popolare social network russo VK, Pavel Durov, è considerato una delle applicazioni più sicure e veloci sul mercato e dispone di un proprio protocollo di trasmissione dati MTProto, progettato con un'enfasi sulla sicurezza. È inoltre dotato di due livelli di crittografia: server-client e client-client, quest'ultimo utilizzato nelle cosiddette chat segrete.

Signal

Un'altra opzione è usare Signal, che ha ugualmente registrato un aumento dei download. È stato l'uomo d'affari Elon Musk a contribuire alla crescente popolarità dell'app esortando i suoi follower su Twitter a utilizzarla.

L'applicazione utilizza un protocollo open source avanzato con crittografia end-to-end per mantenere private le chat. Come Telegram, ti consente di inviare messaggi che si autodistruggono e bloccano gli screenshot.

Viber

Anche Viber è un'app popolare per chiamate e messaggi.

Il sito web dell'applicazione garantisce che le comunicazioni sono protette per impostazione predefinita dalla crittografia end-to-end. Nulla di ciò che viene condiviso dagli utenti viene conservato sui server di Viber una volta inviato.

Secondo l'azienda, Viber non può leggere le chat o ascoltare le conversazioni.

WeChat

Un altro rivale di WhatsApp è il servizio di messaggistica cinese WeChat, disponibile in diverse lingue.

Tuttavia l'app - secondo il riepilogo della protezione della privacy - raccoglie anche alcuni dati dell'utente "per verificare e proteggere il tuo account e per importanti scopi amministrativi", ma "non utilizza questi canali per promozioni o marketing".

Wire

Finanziata dal co-fondatore di Skype Janus Friis, anche l'app di messaggistica istantanea, condivisione di file, chiamate e videochiamate Wire utilizza la crittografia end-to-end.

Questo la rende un'app sicura, anche se tuttavia non è ancora molto popolare.